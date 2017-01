Twins: l'ancien gérant Tom Kelly aura sa statue

Tom Kelly a guidé les Twins vers le titre de la Série mondiale en 1987 et 1991.

Associated Press

MINNEAPOLIS Les Twins du Minnesota prévoient honorer l'ancien gérant Tom Kelly avec une statue de bronze à l'extérieur du Target Field.

L'équipe a annoncé son intention lors du TwinsFest, vendredi. La statue sera dévoilée cette saison, mais la date de la cérémonie demeure inconnue. Kelly a guidé les Twins vers le titre de la Série mondiale en 1987 et 1991. Sa fiche de 1140-1244 le place au premier rang de l'histoire de l'équipe pour les matchs et les victoires. Kelly a pris sa retraite après la campagne 2001. Son numéro 10 a été retiré en 2012, devenant le premier gérant des Twins à recevoir cet honneur. On retrouve déjà des statues de Kirby Puckett, Rod Carew, Harmon Killebrew, Calvin Griffith, Carl et Eloise Pohlad, Tony Oliva et Kent Hrbek au Target Field.