Les Indians auraient embauché Edwin Encarnacion

La Presse Canadienne

Cleveland

Les Indians de Cleveland ont visé la clôture et ça a fonctionné. Couronnant une année au cours de laquelle ils sont venus à une victoire de gagner la Série mondiale, la formation de l'Ohio a mis sous contrat le cogneur de puissance et joueur autonome Edwin Encarnacion pour trois ans et 60 millions $ US, jeudi soir.