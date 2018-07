Traversée du Lac Saint-Jean : la victoire échappe de peu à Xavier Desharnais

Ce court laps de temps est l'écart qui sépare le nageur de Sherbrooke du vainqueur de l'épreuve Edoardo Stochino.

Dans un ultime sprint à la toute fin, l'Italien a surpris l'Allemand Alexander Studzinski qui a mené l'épreuve pendant un bon moment.

Desharnais, qui figurait parmi le groupe de meneurs, a lui aussi devancé Studzinski et a terminé en deuxième place.

C'était la dernière participation du Sherbrookois, âgé de 28 ans, qui a remporté l'épreuve à deux reprises. Le nageur québécois avait déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite, lui qui a été opéré à une épaule à la mi-avril.

Les meneurs ont complété l'épreuve de 32 kilomètres entre Péribonka et Roberval en un peu plus de sept heures. L'arrivée des premiers nageurs a eu lieu vers 15 h 45, soit avec une heure de retard sur les prévisions initiales.

Les 26 nageurs qui ont pris le départ à 8 h 30 samedi matin, 15 hommes et 11 femmes, ne l'ont pas eu facile en après-midi avec des vents face aux nageurs et de la pluie à l'approche de l'arrivée. Il n'y a pas eu de record de vitesse en raison des vents et des vagues.

La pluie n'a pas découragé les spectateurs qui attendaient les nageurs à l'arrivée. La plupart étaient munis de parapluies multicolores, ce qui contrastait sous le ciel gris menaçant. Le soleil a cependant fait briller ses rayons à la toute fin, la pluie cessant environ une dizaine de minutes avant l'arrivée du peloton de nageurs en tête de la course.

Plus de 75 000 visiteurs se rendent sur le site, chaque année.

La Traversée internationale du Lac Saint-Jean revêt une importance majeure pour la région. Les retombées économiques sont estimées à 1,6 million $.