Plongeon: Abel et Citrini-Beaulieu encore médaillées d'argent

Il s'agissait de leur deuxième disque d'argent dans cette épreuve en autant de semaines, après leur deuxième place à la piscine du Parc olympique de Montréal la semaine dernière. Ces deux médailles s'ajoutent à celles de bronze remportées en mars aux arrêts de Pékin, en Chine, et de Fuji, au Japon.

Abel et Citrini-Beaulieu ont amassé 301,11 points pour leurs cinq plongeons, et elles ont de nouveau été devancées par les Chinoises Yani Chang et Tingmao Shi, qui ont récolté 316,20 points. Les Britanniques Grace Reid et Katherine Torrance ont pris le troisième rang avec un pointage de 289,29.

«Nous avons bien travaillé aujourd'hui, je suis vraiment contente de notre performance, a déclaré Abel, de Laval. C'est sûr qu'il y a toujours des petites choses à améliorer, mais nous sommes vraiment fatiguées, Mélissa et moi, et nous avons fait ce qu'on avait à faire côté technique. Nous avons vraiment bien plongé en équipe, ensemble, et le résultat a été assez bon pour la deuxième place.»

À l'épreuve synchronisée à la tour de 10 m, Meaghan Benfeito, de Montréal, et Caeli McKay, de Calgary, ont pris le sixième rang.

Du côté masculin, Philippe Gagné, de Montréal, et François Imbeau-Dulac, de Saint-Lazare, ont abouti au pied du podium lors de l'épreuve synchronisée au tremplin de 3 m.

La deuxième journée de compétition à Kazan mettra en vedette Benfeito et Olivia Chamandy, qui n'est âgée que de 17 ans, dans l'épreuve individuelle à la tour de 10 m, ainsi que Gagné et Imbeau-Dulac dans celle individuelle au tremplin de 3 m.

Benfeito s'alliera également à Vincent Riendeau, de Pointe-Claire, à l'épreuve synchronisée mixte à la tour de 10 m.

Kazan est le dernier arrêt des Séries mondiales cette saison, et les plongeurs canadiens se dirigeront ensuite vers Wuhan, en Chine, pour la Coupe du monde.