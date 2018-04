Abel récolte deux médailles aux Séries mondiales de plongeon

Mais ne lui dites surtout pas qu'elle fait partie des leaders de l'équipe, car elle rectifiera le tir très rapidement.

«Je n'aime pas être considérée comme l'une des leaders de l'équipe, parce que je plonge pour moi, a-t-elle déclaré, sans détour. Ceci étant dit, les plus jeunes prennent probablement exemple sur moi, mais ce que je veux qu'ils comprennent, c'est qu'ils doivent plonger pour eux-mêmes, et personne d'autre.»

Abel, de Laval, a décroché la médaille d'or lors de l'épreuve synchronisée mixte au tremplin de 3 mètres en compagnie de François Imbeau-Dulac, de Terrebonne, après avoir pris la troisième place de l'épreuve individuelle au tremplin de 3 m, dimanche. Une médaille dont elle semblait particulièrement fière.

«En individuel, d'être la dernière à s'exécuter, c'était vraiment stressant, car les filles plongeaient super bien, mais j'ai quand même fini sur le podium. Et terminer avec la médaille d'or avec François, ça ne peut pas être plus beau que ça», a dit celle qui avait aussi obtenu vendredi l'argent en synchro féminin au tremplin de 3 m avec Mélissa Citrini-Beaulieu.

Dimanche, Abel a conclu la compétition individuelle au tremplin de 3 m avec un pointage cumulatif de 364,80 pour ses cinq plongeons. Tout au long de l'épreuve, Abel a fait preuve d'une belle constance pour demeurer «la meilleure des autres».

«On veut toujours des médailles d'or, mais je crois que l'important, c'est d'offrir de bonnes performances et de se rapprocher de plus en plus des Chinoises, a convenu Abel. Je me rapproche de l'objectif, qui est de rester calme et d'être la plus stable possible.»

La Chinoise Tingmao Shi (381,95), double médaillée d'or aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, et sa compatriote Han Wang (376,10) ont sans surprise survolé la compétition.

La coéquipière d'Abel, Pamela Ware, de Greenfield Park, a quant à elle abouti au pied du podium avec 351,75 points. Elle semblait néanmoins heureuse de sa performance.

«Je me bats contre moi-même, et je crois que j'ai réalisé ma meilleure performance personnelle depuis je ne sais plus trop quand, alors je suis très satisfaite», a résumé Ware, le sourire accroché aux lèvres.