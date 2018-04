Plongeon: Benfeito, Gagné et Imbeau-Dulac en finale

Meaghan Benfeito, Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac se sont tous qualifiés pour les finales de leur épreuve respective, samedi matin, aux Séries mondiales de plongeon de la FINA à Montréal.

Benfeito, de Montréal, a donné le ton à la journée à la piscine du Parc olympique en se qualifiant aisément pour la finale individuelle à la tour de 10 m en remportant sa vague en demi-finales.

La plongeuse âgée de 28 ans a amassé 370,70 points pour ses cinq plongeons, dépassant aisément la Chinoise Qian Ren (355,35) et la Malaisienne Jun Hoong Cheong (340,20).

La compatriote de Benfeito, Celina Toth, de St. Thomas, en Ontario, n'a pas eu la même chance et elle a fini cinquième parmi les six concurrentes de cette demi-finale avec 293,15 points.

Dans l'autre demi-finale, la Chinoise Yajie Si s'est illustrée avec un score de 365,30, devant la Nord-Coréenne Mi Rae Kim (348,50) et la Malaisienne Pandelela Pamg (339,85), double médaillée olympique et deuxième de la discipline au classement des Séries mondiales.

Seules les trois premières plongeuses de chacune des vagues ont accédé à la finale, qui sera présentée un peu plus tard samedi.

Benfeito a remporté la médaille d'argent dans cette épreuve aux Jeux du Commonwealth, plus tôt ce mois-ci. Elle avait cependant été éliminée en demi-finales lors des deux premières épreuves des Séries mondiales de plongeon, à Pékin et Fuji, en mars.

Du côté masculin à l'épreuve individuelle au tremplin de 3 m, Gagné (466,60), de Montréal, et Imbeau-Dulac (438,15), de Terrebonne, ont travaillé d'arrache-pied pour prendre respectivement les deuxième et troisième places de leur vague en demi-finales. Seul le Chinois Xie Siyi, champion du monde en titre de la discipline, les a devancés avec un impressionnant score de 475,25.

Les Québécois auront beaucoup à faire en finale puisqu'ils ont été rejoints quelques minutes plus tard par le Chinois Cao Yuan (500,65) et les Russes Ilya Zakharov (466,50) - champion olympique dans cette discipline aux Jeux de Londres en 2012 - et Evgenii Kuznetsov (452,70).

Les finales masculines au tremplin de 3 m et mixte synchronisée à la tour de 10 m auront également lieu en début de soirée.