Taylor Ruck s'illustre encore aux Jeux du Commonwealth

Le Canada a également récolté une médaille d'argent en soirée, gracieuseté de la nageuse paralympique québécoise Aurélie Rivard, au 200 m QNI SM10.

John Hutchinson, le directeur performance de Natation Canada, avait prédit que cette compétition permettrait à Ruck d'éclore sur la scène internationale. La jeune femme âgée de seulement 17 ans originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, n'a pas déçu.

« Un talent extraordinaire ! », s'est exclamé Hutchinson.

Avec une récolte de cinq médailles en cinq épreuves (une d'or, trois d'argent et une de bronze), la double médaillée des Jeux olympiques de Rio de Janeiro - au relais - est en voie d'écrire une page d'histoire. Elle doit encore participer au 200 m dos, au 100 m libre et possiblement au relais QNI.

La Canadienne Elaine Tanner avait gagné sept médailles (quatre d'or, trois d'argent) aux Jeux du Commonwealth de 1966 à Kingston, en Jamaïque. Les Australiennes Susie O'Neill (1998 à Kuala Lumpur) et Emily Seebohm (à New Delhi en 2010) ont chacune obtenu huit disques.

De son côté, Masse a triomphé au 100 m dos en 58,63 secondes, après avoir retranché trois centièmes de seconde au chrono de Seebohm. L'Australienne menait pourtant par le même écart après 50 m. Ruck a obtenu le bronze en 58,97.

« Honnêtement, j'ignorais à quel point c'était serré, a confié la nageuse de 22 ans originaire de Windsor, en Ontario. Mais je savais qu'Emily était très proche de moi et je savais que tout allait se jouer dans les derniers mètres. J'ai simplement essayé de me concentrer sur moi-même, d'enchaîner les derniers coups de bras et de toucher le muret en premier. »

« Je suis soulagée, je suis heureuse », a-t-elle résumé.

Masse était devenue la femme à battre l'an dernier aux Mondiaux de Budapest, où elle a établi un record du monde en 58,10 secondes - lui permettant du même coup de devenir la première Canadienne championne du monde. Le record de 58,12 secondes de l'Anglaise Gemma Spofforth tenait depuis 2009, ce qui en faisait jusque-là le plus vieux record à toujours tenir en natation.

Masse a reconnu qu'elle était nerveuse avant la course samedi, qualifiant le 100 m dos de « bébé de l'été dernier ».

Elle devrait prendre part à trois autres courses en Australie.

Ruck a signé un temps de 24,26 secondes au 50 m libre pour égaler le chrono de l'Australienne Bronte Campbell. Elles ont terminé en deuxième place, derrière Cate Campbell, qui a triomphé en établissant un record des jeux en 23,78. Il s'agissait d'un record personnel pour Ruck, qui a du même coup effacé le record canadien de 24,39 réalisé par Chantal Vanlandeghem.

Ruck a établi un autre record personnel au 100 m dos, effaçant sa marque précédente de 59,13 secondes.

« Taylor connaît une compétition fantastique jusqu'ici, et elle a encore plusieurs épreuves devant elle », a souligné Masse, qui participera aussi au 50 et 200 m dos à Gold Coast.

Elle a aussi agi à titre de pilier du relais canadien, qui a profité de l'excellente performance de Smith en troisième vague pour signer un temps de 1:57,19. Ruck n'a toutefois pu rattraper l'Australienne âgée de 17 ans Ariarne Titmus, qu'elle avait battue au muret deux jours plus tôt au 200 m libre.

Neuf des 18 médailles canadiennes au cours des trois premières journées de compétitions ont été acquises à la piscine.

Charron efface la marque de Girard

D'autre part, la Québécoise Maude Charron a couronné une autre journée de rêve pour le Canada aux Jeux du Commonwealth en décrochant l'or chez les 63 kg.

Pour y parvenir, elle a notamment soulevé 122 kg à l'épaulé-jeté, effaçant du même coup le record (121 kg) des Jeux du Commonwealth qui appartenait depuis 2006 à sa compatriote Christine Girard.

Charron, de Rimouski, a soulevé au cumulatif de l'arraché et de l'épaulé-jeté un total de 220 kg. Elle n'a jamais été inquiétée par ses plus proches rivales, l'Anglaise Zoe Smith (207 kg) et la Sud-Africaine Mona Pretorius (206 kg). Il s'agissait du même coup d'une troisième médaille en deux jours pour les haltérophiles québécoises, après Tali Darsigny et Rachel Leblanc-Bazinet la veille.

Black intraitable

La gymnaste canadienne Elsabeth « Ellie » Black a remporté l'or au concours général individuel, ajoutant ainsi un deuxième disque doré à celui acquis vendredi dans le concours par équipes.

L'athlète âgée de 22 ans originaire d'Halifax, médaillée d'argent aux Mondiaux de gymnastique en 2017, a amassé 54,000 points au Centre sportif Coomera de Gold Coast. L'Australienne Georgia Godwin a fini deuxième à 53,800, devant l'Anglaise Alice Kinsella à 53,150.

Black avait obtenu l'or dans l'épreuve par équipes la veille en compagnie d'Isabela Onyshko, Jade Chrobok, Shallon Olsen et Brittany Rogers.

« C'était incroyable, s'est exclamée Black quant à son exploit. Mon entraîneur m'a dit de simplement m'amuser sur le tapis. C'est ce que j'ai fait. Je voulais simplement démontrer la qualité du programme de gymnastique canadien. »

Onyshko a terminé le concours général individuel en neuvième place samedi.

Au tableau des médailles, le Canada est toujours troisième avec une récolte de 18 (5-7-6). L'Australie (20-17-20) et l'Angleterre (14-12-6) occupent les deux premiers rangs, dans l'ordre.