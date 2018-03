Plongeon: Abel et Citrini-Beaulieu en bronze à Pékin

Elles ont récolté 292,74 points pour leurs cinq plongeons exécutés en finale. Elles terminent derrière les Chinoises Yiwen Chen et Han Wang (336,12 points), premières, ainsi que les Australiennes Esther Qin et Anabelle Smith (297,60 points), deuxièmes.

Les deux derniers plongeons des Québécoises ont été ceux qui leur ont valu le plus de points dans la compétition, soit 72,54 points pour le quatrième plongeon et 63,90 points pour le cinquième.

«Je suis assez contente de comment ça s'est passé aujourd'hui, a commenté Abel. C'était notre première compétition internationale de l'année, donc nous étions un peu nerveuses, mais j'ai vraiment apprécié comment Mélissa et moi nous sommes tenues ensemble. Nous avons tout donné pour cette médaille de bronze.»

«Ç'a bien été et nous gagnons de plus en plus de confiance. C'est un bon départ pour la saison», a ajouté Citrini-Beaulieu.

À la tour de 10 mètres en synchro, Meaghan Benfeito et Caeli McKay ont pris le cinquième rang avec 290,88 points en finale.

Ce sont les Chinoises Minjie Zhang et Jiaqi Zhang qui ont remporté l'épreuve avec un pointage total de 368,22. Les Malaisiennes Pandelela Pamg et Jun Hoong Cheong (312,24 points) ont fini deuxièmes et les Australienne Taneka Kovchenko et Melissa Wu (299,46 points) ont pris la troisième place.

Les Séries mondiales de plongeon se poursuivront samedi, en Chine, alors qu'Abel et Pamela Ware prendront part à l'épreuve individuelle au tremplin de 3 mètres et que François Imbeau-Dulac sera en action du côté masculin. Abel et Imbeau-Dulac formeront aussi un duo pour la compétition mixte, toujours au tremplin de 3 mètres.