Un anneau de glace au parc Angrignon en 2019

Le président du comité exécutif de Montréal, Benoît Dorais, a annoncé que la métropole ira de l'avant avec le projet d'une piste réclamé depuis cinq ans par des citoyens, notamment un groupe du Sud-Ouest.

«C'est le premier anneau réfrigéré longue piste dans la région», s'est félicité Benoît Dorais. Faute d'une telle installation, les amateurs de patinage longue piste devaient se rendre à Québec pour s'entraîner.

Il ne s'agit pas d'une piste permanente, mais temporaire. Montréal louera pendant trois ans un tapis réfrigéré sur lequel l'anneau de glace sera crée. La Ville évalue qu'il lui en coûtera 5,2 millions pour trois ans, à travers un contrat clé en main. Les frais seront couverts par le budget des dépenses courantes de Montréal et non par des emprunts.

Cette piste temporaire permettra d'évaluer l'opportunité d'installer un anneau permanent doté d'une dalle de béton, ce qui coûte nettement plus. «Ça va nous permettre d'évaluer l'achalandage», a indiqué la conseillère Anne-Marie Sigouin, qui a épaulé les citoyens dans leurs démarches.

La piste de trois corridors aura 13 mètres de largeur et fera 400 mètres de long. Ses rayons de courbure répondront aux normes de la Fédération de patinage de vitesse .

L'administration a même décidé de devancer d'un an l'ouverture, qu'on entrevoyait en décembre 2020 à l'origine. On dit avoir vérifié avec les responsables du chantier de l'échangeur Turcot et que le stationnement temporaire qui occupe le terrain ne sera plus nécessaire.

La glace ne servira pas uniquement aux sportifs d'élite, mais sera aussi accessible aux patineurs réguliers.

L'anneau servira principalement pour l'entraînement, mais pourra accueillir des compétitions à l'occasion.

La Fédération indique qu'une centaine d'athlètes devait se rendre régulièrement à Québec pour s'entraîner, les patinoires traditionnelles ne convenant pas.

L'annonce a réjoui la jeune Mathilde Charron. À 14 ans, elle rêve de marcher dans les patins de Gaétan Boucher et se rendre aux Olympiques. «J'ai vraiment hâte de pouvoir en faire», s'est embalée la jeune athlète.

Mathilde Charron s'est présenté à plusieurs occasion au conseil municipal pour demander à Denis Coderre puis Valérie Plante un tel anneau de glace. «On va avoir plus de temps pour s'entraîner, plus de temps de patinage.» les hivers de plus en plus font en sorte que les glaces extérieures offrent une piètre surface.