Courte piste: journée parfaite pour Boutin, Girard et Hamelin

Alexis Bélanger-Champagne

La Presse Canadienne Kim Boutin, Samuel Girard et Charles Hamelin ont réussi à franchir les qualifications sur chaque distance individuelle aux Championnats du monde de patinage de vitesse courte piste, tandis que Marianne St-Gelais a survécu à un début de journée difficile pour finalement accéder à l'étape suivante sur deux des trois distances.

Boutin, de Sherbrooke, Girard, de Ferland-et-Boilleau, et Hamelin, de Sainte-Julie, participeront aux demi-finales du 1500 mètres et aux quarts de finale du 500 m, samedi, ainsi qu'aux quarts de finale du 1000 m, dimanche. Pour leur part, St-Gelais, de Saint-Félicien, et Jamie MacDonald, de Fort St. James, C.-B., ont obtenu leur billet seulement au 500 m et au 1000 m. Le Montréalais Pascal Dion a été éliminé lors des qualifications sur les trois distances.

Agrandir Marianne St-Gelais a chuté et a été éliminée dès les qualifications de l'épreuve de 1500 m. Photo Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

St-Gelais a commencé la journée de vendredi du mauvais pied à l'aréna Maurice-Richard. Elle était deuxième de sa vague de 1500 m dans la ligne droite avant le dernier virage quand son patin a accroché celui d'une rivale, ce qui a provoqué sa chute. Elle a donc terminé la course en dernière position et a été éliminée, en plus de subir une légère contusion à un genou. «J'ai été trop gourmande, a reconnu la patineuse âgée de 28 ans, qui en est à sa dernière compétition en carrière. J'aurais dû rester en deuxième position (NDLR, les trois premières se qualifiaient pour les demi-finales) et ne pas pousser pour gagner.» St-Gelais a connu des Jeux olympiques difficiles le mois dernier à PyeongChang, en Corée du Sud, étant incapable d'ajouter une quatrième médaille à sa collection. Vendredi, elle a été en mesure de rebondir rapidement. «Je me disais: "Comment ça? Ça ne m'arrive pas en 10 ans, puis là, c'est deux en deux"», a raconté St-Gelais au sujet de sa chute au 1500m, qui rappelait celle lors des demi-finales sur la même distance à PyeongChang. «Ça n'aurait rien donné de casser un mur ou d'envoyer promener tout le monde, ça n'aurait rien changé au dénouement, a-t-elle ajouté. C'est fâchant de terminer mon 1500 m sur une chute, mais ça ne définira pas ma carrière. Ça me met un bâton dans les roues pour le reste des Championnats mondiaux, mais ce n'est pas fini.»

Agrandir Marianne St-Gelais (à droite) a remporté sa vague des qualifications au 500 m en ravissant le premier rang à la Chinoise Chunyu Qu à la ligne d'arrivée. Photo Hugo-Sébastien Aubert, La Presse

En après-midi, St-Gelais a d'abord rebondi en remportant sa vague des qualifications au 500 m en ravissant le premier rang à la Chinoise Chunyu Qu à la ligne d'arrivée. La détentrice de trois médailles olympiques d'argent a ensuite gagné sa vague de qualifications au 1000 m, sortant indemne d'un dépassement risqué de Qu, qui a d'ailleurs reçu un carton jaune pour ses agissements dans cette course. «J'ai eu une petite frayeur parce que mon sport a parfois été difficile à comprendre dans les dernières semaines, a mentionné St-Gelais. Mais bravo aux arbitres. Ils ont pris la bonne décision.» Double vice-championne du monde en titre, St-Gelais accrochera ses patins à la fin des Mondiaux, dimanche. Elle aura fort à faire pour partir à la retraite avec la couronne, mais elle a rappelé que ce n'est pas mission impossible. Elle pourrait toutefois avoir sa coéquipière Boutin dans les pattes. Triple médaillée aux Jeux de PyeongChang, Boutin a dominé sa vague de qualifications sur chacune des trois distances.

Agrandir Samuel Girard a remporté cinq victoires en autant de courses, vendredi. Photo Hugo-Sébastien Aubert, La Presse