Trois autres médailles en longue piste pour le Canada

Le trio canadien formé d'Alexandre St-Jean, Laurent Dubreuil et Vincent De Haître a été le plus rapide à l'épreuve du sprint par équipe de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur longue piste présentée à Heerenveen, aux Pays-Bas, dimanche. Ted-Jan Bloemen a aussi récolté l'argent au 5000 m et Ivanie Blondin le bronze au 3000 m.

Le Québécois St-Jean, le Lévisien Dubreuil et l'Ontarien De Haître ont franchi l'arrivée de la course en une minute 19,55 secondes. Ils ont devancé les Norvégiens Bjorn Magnussen, Henrik Fajerli Rukke, Havard Holmefjord Lorentzen et Johann Jorgen Saeves par 0,45 seconde et les Russes Artyom Kuznetsov, Ruslan Murashov et Alexey Yesin par 1,39 seconde.

En finale du 1000 m, St-Jean a terminé en neuvième place du classement général avec un temps de 1 min 09,15 s, accumulant un retard de 1,18 seconde sur le gagnant, le Russe Pavel Kulizhnikov (1 min 07,97 s). Le Néerlandais Kai Verbij (1 min 08,12 s) a fini deuxième et Holmefjord Lorentzen (1 min 08,28 s) troisième.

Également en action dans cette épreuve, De Haître et le Britanno-Colombien Denny Morrison ont respectivement pris les cinquième et 19e rangs.

Bloemen, de Calgary, a été décoré d'argent au 5000 m, terminant à 2,07 secondes du temps victorieux. Le Néerlandais Sven Kramer a décroché la médaille d'or, alors que le Norvégien Sverre Lunde Pederson a pris le troisième rang.

Blondin, d'Ottawa, a remporté le bronze au 3000 m, accusant un retard de 0,63 seconde sur la gagnante, la Néerlandaise Antoinette de Jong. La Russe Natalia Voronina s'est faufilée au deuxième rang, à 0,47 seconde de la gagnante.

En plus des médailles du jour, le Canada repartira des Pays-Bas avec l'or au second 500 m masculin, l'argent au 1500 m masculin et au départ groupé féminin, ainsi que le bronze à la poursuite par équipe féminine.