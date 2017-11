Les Québécois prennent la piste

Sept Québécois

À l'image de l'an dernier, pas moins de sept patineurs québécois se sont qualifiés pour les Coupes du monde d'automne. Noémie Fiset se joindra au groupe pour l'étape de Calgary en décembre. Laurent Dubreuil les présente (et se présente lui-même).

Surcharge

Très constant l'hiver dernier, Dubreuil a terminé neuvième au classement cumulatif de la Coupe du monde et des Mondiaux. «Je suis tanné d'être neuvième au monde, prévient le patineur de 25 ans. J'ai envie d'être dans les premiers, de gagner des médailles. Dans deux semaines, ça fera deux ans que je n'en ai pas gagné. J'ai fait beaucoup de top 10, je suis passé proche, mais je suis tanné, c'est aussi simple que ça. Ma valise est un peu trop pesante, mais ça ne me dérange pas de payer un surplus de 50 $ pour ramener deux, trois médailles...»

18 centièmes

C'est l'écart maximal qui a séparé Dubreuil du podium aux Mondiaux et lors des six épreuves de Coupe du monde où il a fini parmi les 10 premiers.

Pédale douce à l'entraînement

Après trois années à augmenter la charge à l'entraînement, Dubreuil a fait une coupure quasi radicale cette saison. Il a par exemple réduit de plus de moitié son volume à basse intensité en vélo. «L'an passé, je pense que j'en ai trop fait, observe-t-il. Je reste un gars de 500 m et je me sentais moins explosif, moins rapide, comme endormi. J'ai donc beaucoup coupé et j'ai remplacé ça par... rien. J'ai beaucoup mis l'accent sur la récupération et rester en santé. Ça peut sembler contre-intuitif de moins s'entraîner, mais à date, toutes les courses et mes sensations sur la glace confirment que c'était la bonne décision.»

Groupe B

Avant de penser à renouer avec le podium, Dubreuil et Alex Boisvert-Lacroix devront d'abord sortir du groupe B dans lequel ils sont relégués pour le premier 500 m de l'année, vendredi à Heerenveen. Pour ce faire, ils devront se classer parmi les cinq premiers. Pour l'heure, seul Gilmore Junio, gagnant des sélections, patine dans la division A. La faible représentation canadienne dans cette épreuve traditionnellement forte est attribuable aux mauvaises prestations des patineurs la saison dernière. «Je tiens à dire que si on avait eu assez d'argent pour envoyer une équipe complète à la cinquième Coupe du monde, on aurait deux places dans le groupe A», affirme Dubreuil.

Domination

Les Néerlandais ont écrasé la concurrence aux derniers Jeux olympiques de Sotchi, gagnant 8 des 12 médailles d'or à l'enjeu, remportant un total de 23 médailles et montant sur le podium dans chacune des épreuves. Ça ne risque pas de changer à PyeongChang. «Ce qui est fou, c'est la profondeur de leur équipe d'année en année, souligne Dubreuil. Aux Jeux, 50% de leurs patineurs n'auront pas été là la dernière fois. Les résultats vont être les mêmes. Ils vont probablement gagner deux courses sur trois et avoir deux personnes sur le podium à chaque épreuve.»