Samuel Girard récolte deux autres médailles aux Pays-Bas

L'athlète de Ferland-et-Boilleau a fini derrière le Néerlandais Sjinkie Knegt et devant le Sud-Coréen Seo Yi-ra.

Les hommes ont aussi remporté l'or au relais 5000 m alors que les femmes ont mis la main sur le bronze au 3000 m.

Cette fin de semaine, le Canada a obtenu un total de huit médailles (trois d'or, trois d'argent et deux de bronze).

Médaillé de bronze du 1500 m samedi, Charles Hamelin, de Sainte-Julie, a conclu au premier rang de la finale B, bon pour la cinquième place du général.

Chez les femmes, en finale B du 1000 m, Valérie Maltais de Saguenay, médaillée d'argent au 1500 m, samedi, a terminé en tête, ce qui la place cinquième au général. Marianne St-Gelais (Saint-Félicien) n'a pas pris le départ de la course. Elle pointe au huitième rang.

Girard, Hamelin, Charle Cournoyer (Boucherville) et Pascal Dion (Montréal) ont par ailleurs triomphé au relais 5000 m.

François Hamelin (Sainte-Julie) et Steven Dubois (Lachenaie) sont également montés sur le podium pour avoir aidé le pays à se qualifier dans les préliminaires. Les Pays-Bas et la Chine ont conclu respectivement aux deuxième et troisième rangs.

L'Asie s'est imposé au relais 3000 m. Les Chinoises ont fini premières et les Sud-Coréennes deuxièmes. Maltais, St-Gelais, Kasandra Bradette (Saint-Félicien) et Jamie Macdonald (Fort St. James, Colombie-Britannique) ont franchi la ligne d'arrivée en troisième place. Kim Boutin (Sherbrooke) a aussi reçu une médaille de bronze pour sa participation dans les quarts de finale.