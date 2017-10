Coupe du monde de Budapest: deux médailles pour les relais canadiens

Charle Cournoyer, de Boucherville, et Charles Hamelin, de Sainte-Julie, ont fait partie du relais qui a procuré une première médaille d'or au pays dans cette épreuve depuis novembre 2015.

«Cette victoire veut dire beaucoup, a d'abord évoqué Cournoyer. L'an dernier, ça n'a pas été une super belle année à ce niveau-là, parce qu'on a été un peu paresseux sur le travail du relais. Je crois qu'on a finalement corrigé nos lacunes cet été, car nous étions conscients que nous devons toujours faire partie des meilleures équipes de relais au monde. Pour nous, ça veut dire que nous avons fait du bon boulot au cours des derniers mois, et qu'on doit continuer de pousser la machine jusqu'aux Jeux olympiques.»

Ces résultats sont un baume pour Cournoyer, qui a aussi terminé en quatrième position au 1000 m après avoir été victime d'une chute dans le dernier tour.

«C'est la beauté de notre sport, a nuancé le principal intéressé. C'est une erreur technique de ma part, dans le dernier virage, et ça m'a coûté la médaille de bronze. Mais en fin de compte, c'est nous qui sommes responsables de notre chance ou de notre malchance.»

La veille, Cournoyer avait aussi joué de malchance en écopant d'une pénalité en demi-finales du 1500 m, si bien qu'il avait été éliminé et avait pris la 20e position.

Bien qu'elles n'aient pu grimper sur la plus haute marche du podium, les dames se sont aussi signalées au relais en remportant l'argent, derrière les Sud-Coréennes.

Kim Boutin, qui a pris part au relais, a aussi obtenu l'argent au 1000 m. La Sherbrookoise a ainsi conclu son premier week-end de compétitions avec trois médailles d'argent, dont deux dans des épreuves individuelles.

«Je suis très satisfaite de mon week-end, a mentionné Boutin, qui a remporté la première médaille canadienne de la saison samedi en méritant l'argent au 1500 m. Je m'étais fixé des objectifs de préparation mentale très précis, et selon moi ç'a été un franc succès à ce niveau. J'avais un plan à suivre, et je l'ai suivi à la lettre. [...] Les Sud-Coréennes sont maintenant dans ma ligne de mire et je crois en mon potentiel de pouvoir les bousculer chaque fois jusqu'au fil d'arrivée.»

Il s'agissait de la première étape de la Coupe du monde. La deuxième se déroulera à compter du week-end prochain à Dordrecht, aux Pays-Bas.