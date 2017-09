Bloemen établit un nouveau record canadien sur 5000 m

Bloemen, qui est âgé de 31 ans, a enregistré un temps de six minutes et 8,06 secondes sur 5000 m, abaissant ainsi l'ancienne marque canadienne par plus de trois secondes. L'Albertain avait lui-même réalisé la précédente, le 24 septembre 2016, en signant un chrono de 6:11,64.

«Ça super bien été aujourd'hui, a dit Bloemen. Je sentais que j'avais fait des progrès. Mais je n'osais pas y penser, car c'est tellement plus vite que ce que j'ai fait auparavant!»

Le Canadien a finalement remporté l'épreuve en devançant par plus de 11 secondes le Sud-Coréen Kim Min-Seok ainsi que le Kazakh Dmitry Babenko (6:20,73). Jordan Belchos (6:20,95), de Markham, en Ontario, a pris le quatrième rang.

Les Sélections des Coupes du monde d'automne de Patinage de vitesse Canada auront lieu du 19 au 22 octobre à l'Anneau olympique de Calgary.