Yuzuru Hanyu n'ira pas aux Championnats du monde

Hanyu, qui souffre entre autres d'une blessure aux ligaments de la cheville droite, a besoin de «deux semaines de repos et de trois mois de rééducation», a précisé la fédération dans un communiqué.

«Le diagnostic médical m'empêche de participer aux Championnats du monde mais je vais me concentrer sur le traitement et la rééducation afin de pouvoir me rétablir pleinement le plus tôt possible», a déclaré Hanyu, cité par le même communiqué. «Je continuerai à faire ce que je peux petit à petit», a-t-il ajouté.

Le patineur de 23 ans, qui s'était blessé en novembre, avait néanmoins décroché l'or à PyeongChang, devenant le premier homme à remporter l'or sur deux Jeux olympiques consécutifs depuis 1952.

À son retour des Jeux d'hiver organisés en Corée du Sud, il avait révélé avoir remporté l'or malgré une douleur à la cheville toujours très présente.

«Honnêtement, si je compare la situation de ma cheville maintenant et son état au pire moment, la douleur ne s'est réduite que de 20 à 30%», avait déclaré Hanyu.

Les fans japonais avaient été désespérés lorsqu'il s'était tordu la cheville en réalisant un quadruple saut à l'entraînement avant le trophée de la NHK en novembre, mettant en doute sa participation aux Jeux olympiques.

Les Championnats du monde auront lieu à Milan du 21 au 25 mars.