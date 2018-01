Championnats canadiens: Gabrielle Daleman domine le programme court

Au son de Carmen, la médaillée de bronze aux derniers Mondiaux a amassé 77,88 points pour se forger une avance de six points devant Kaetlyn Osmond, à l'aube du programme libre prévu samedi.

Daleman, une patineuse de 19 ans originaire de Newmarket, en Ontario, avait obtenu le bronze aux derniers championnats du monde, tout juste derrière Osmond.

Cette dernière, qui est originaire de Marystown, à T.-N.-L., a commis une erreur inhabituelle dès sa première combinaison - elle a chuté en tentant un triple saut -, mais elle a complété son programme avec aplomb au son de Sous le ciel de Paris, d'Édith Piaf, et obtenu un score de 71,41.

Les Championnats canadiens servent d'épreuve de sélection pour l'équipe olympique qui représentera le pays aux Jeux de Pyeongchang. Le Canada aura trois places dans l'épreuve individuelle féminine le mois prochain en Corée du Sud.

Sarah Tamura, une adolescente de 16 ans de Vancouver, est troisième après le programme court.

En danse, les triples champions du monde Tessa Virtue et Scott Moir se sont forgé une importante avance avant le programme libre de samedi.

Virtue et Moir ont obtenu une note presque parfaite de 85,12 points après leur programme court. Piper Gilles et Paul Poirier sont deuxièmes avec 78,37 points, tandis que Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, perpétuels deuxièmes, occupent la quatrième place après une chute de Poje.