Kaetlyn Osmond s'empare du premier rang

La patineuse artistique de 22 ans, de Marystown, à Terre-Neuve-et-Labrador, a exécuté avec succès une combinaison triple-triple, un triple Lutz et un double Axel pour récolter 77,04 points, un record personnel sur la scène internationale.

«Je me sentais vraiment bien et en contrôle, a déclaré Osmond, médaillée d'argent aux championnats du monde la saison dernière. Je n'étais pas contente de mon programme court au Grand Prix en France et je ne voulais pas que cela se reproduise ici.»

La Russe Alina Zagitova occupe le deuxième rang (76,27), devant la Japonaise Satoko Miyahara (74,61).

Chez les hommes, l'Américain Nathan Chen a conservé son avance acquise lors du programme court devant le Japonais Shoma Uno.

Patinant sur la musique de Mao's Last Dancer, Chen a réussi trois de ses cinq tentatives de quadruple saut pendant son programme libre.

Uno, deux points derrière Chen après le programme court de jeudi, a dominé le programme libre mais cela n'a pas suffi pour devancer Chen, qui a terminé un demi point devant avec un total de 286,51 points.

Le Russe Mikhail Kolyada a fini troisième (282,00).

Chez les juniors, Marjorie Lajoie, de Boucherville, et Zachary Lagha, de Greenfield Park, occupaient le quatrième rang après la danse courte avec 60,52 points. Le couple a gagné l'or et l'argent cette saison sur le circuit.

La compétition se poursuit samedi avec les épreuves chez les dames, les couples et le programme long en danse sur glace.