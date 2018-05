Bruny Surin sera chef de mission aux Jeux de la jeunesse

Le Comité olympique canadien en a fait l'annonce vendredi dans un communiqué.

«C'est un grand honneur d'avoir été choisi à la tête d'une équipe incroyable de jeunes athlètes à titre de chef de mission d'Équipe Canada pour les Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires 2018», a commenté Surin.

«Mes expériences olympiques ont été des moments déterminants dans ma vie, et j'ai hâte à cette occasion de redonner à la communauté sportive canadienne. Merci à tous au sein du Comité olympique canadien pour cette confiance et cette responsabilité que vous m'accordez. Je suis impatient de diriger notre prochaine génération remarquable d'athlètes olympiques canadiens», a-t-il ajouté.

Né à Cap-Haïtien à Haïti, Bruny a déménagé à Montréal avec sa famille à l'âge de sept ans. Il est devenu un sprinteur de classe mondiale et a participé aux épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de 1988, 1992, 1996 et 2000. Après avoir d'abord fait sa marque comme spécialiste du saut en longueur, il s'est brillamment illustré sur la piste.

À Atlanta en 1996, il a fait équipe avec Donovan Bailey, Glenroy Gilbert, Robert Esmie et le remplaçant Carlton Chambers. Ensemble, ils ont remporté l'or olympique au relais 4 x 100 m, une première pour le Canada et aussi la première fois qu'un pays battait les États-Unis à cette épreuve.

Bruny a récolté deux titres mondiaux au relais 4 x 100 m, mais il a aussi connu beaucoup de succès individuels. Il a notamment gagné deux médailles d'or consécutives au 60 m aux Championnats du monde en salle de l'IAAF en 1993 et en 1995, ainsi que deux médailles d'argent au 100 m aux Championnats du monde de l'IAAF en 1995 et en 1999. Son temps de 9,84 secondes au 100 m lui procure le titre de codétenteur du record canadien.

Membre du Temple de la renommée olympique du Canada et du Panthéon des sports canadiens, Surin n'a pas ralenti depuis qu'il a accroché ses crampons de sprinter. Il est resté très actif comme père de famille, homme d'affaires, motivateur et philanthrope. Il dirige une fondation qui fait la promotion des avantages d'un style de vie sain par des campagnes de sensibilisation auprès de jeunes étudiants.

«La grande et riche expérience de Bruny et sa passion à l'égard des valeurs du sport feront toute la différence pour notre équipe. Il a été un grand compétiteur et est maintenant un ardent défenseur et passionné de l'activité physique chez les jeunes pour laquelle il se voue avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis vraiment heureuse qu'il assure la direction de notre équipe pour Buenos Aires 2018», a déclaré Tricia Smith, présidente du Comité olympique canadien.

Les Jeux olympiques de la jeunesse sont la plus importante rencontre multisport au monde pour les jeunes athlètes de haute performance âgés de 15 à 18 ans.

Du 16 au 18 octobre, Buenos Aires 2018 réunira 3998 athlètes en provenance de 206 pays qui se disputeront les médailles dans 32 sports d'été.