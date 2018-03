Jeux d'hiver de 2026 : Lillehammer passe son tour

L'homme qui a organisé les Jeux olympiques d'hiver les plus populaires il y a 24 ans au complexe alpin norvégien de Lillehammer a déclaré qu'il manquerait de temps pour ceux de 2026.

Stephen Wade Associated Press TOKYO

Mais comptez sur la candidature de Lillehammer pour 2030.

« Les Jeux de 2026 auraient constitué notre meilleure opportunité, mais je dois admettre que nous manquons de temps », a confié Gerhard Heiberg à l'Associated Press jeudi.

Heiberg a indiqué que les organisateurs et les politiciens avaient manqué de temps pour développer le projet et effectuer le montage financier, mais a ajouté qu'une candidature pour les Jeux de 2030 « est plus réaliste ».

« Je suis un peu triste, a admis Heiberg, un ex-membre du comité exécutif du Comité international olympique (CIO), et l'ex-président de la commission responsable du marketing du CIO. Si nous choisissons de présenter une candidature, elle sera parmi les plus fortes. »

Lillehammer aurait vraisemblablement été la favorite pour l'obtention des Jeux de 2026, et son absence signifie que la course est lancée.

Les villes intéressées à l'obtention des JO ont jusqu'à samedi pour signifier leur intérêt au CIO. En octobre, le CIO retiendra uniquement les candidatures qu'il juge « sérieuses », avant de faire son choix final l'an prochain.

Au moins cinq propositions sérieuses sont présentement sur la table : Calgary, Stockholm, en Suède, Sapporo, au Japon, Sion, en Suisse, et Milan-Turin, en Italie. L'Autriche et la Turquie pourraient aussi s'ajouter à cette liste.

Les coûts d'organisation ont effrayé plusieurs villes potentielles. Tout comme d'éventuels éléphants blancs, tels que ceux qui minent encore Rio de Janeiro, la ville qui a accueilli les derniers Jeux d'été en 2016. Le faible intérêt des spectateurs est également à prendre en compte, comme ce fut le cas aux Jeux d'hiver de PyeongChang, qui se sont terminés il y a un mois seulement.

Le président du CIO Thomas Bach n'a pas mâché ses mots : les expériences dans des marchés non traditionnels de sports d'hiver comme Sotchi, en Russie, et PyeongChang, c'est terminé.

« Nous devons maintenant retourner à des Jeux olympiques d'hiver dans des marchés plus traditionnels », a déclaré Bach il y a quelques semaines lors d'un passage à Stockholm.

Les quatre principales candidatures potentielles pour 2026 répondent à ce critère.