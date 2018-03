JO 2026: Calgary se rétracte

La Presse Canadienne

Contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt cette semaine, le conseil municipal de Calgary s'est rétracté à la suite de la diffusion d'informations selon lesquelles les gouvernements provincial et fédéral seraient prêts à appuyer la candidature de Calgary pour l'obtention des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026, précisant samedi qu'aucune entente formelle n'avait été conclue.