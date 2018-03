Brian McKeever devient le Canadien le plus décoré aux Jeux paralympiques d'hiver

Brian McKeever est devenu le Canadien le plus décoré de l'histoire des Jeux paralympiques d'hiver.

McKeever, qui a été le porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux vendredi, a complété le parcours en 46:20,4 avec l'aide de ses guides Graham Nishikawa et Russell Kennedy. Le duo a accompagné McKeever après chaque boucle, une tactique implantée par le Canada il y a quatre ans, à Sotchi.

À 38 ans, le fondeur malvoyant a décroché l'or au 20 km style libre, lundi, à Pyeongchang, remportant du même coup sa 11e médaille d'or paralympique et sa 14e au total.

Yury Holub a remporté l'argent grâce à un chrono de 47:07,5, tandis que le Français Thomas Clarion (47:24,4) a terminé au troisième rang.

McKeever a également remporté plus de médailles d'or que Chantal Petitclerc et les nageurs Michael Edgson et Timothy McIsaac.

Le fondeur est atteint de la maladie de Stargardt, une forme de dégénérescence maculaire juvénile génétique, qui avait également altéré la vision de son père. McKeever a commencé à perdre la vue à 19 ans. La maladie l'a privé de sa vision centrale, mais il possède toujours 100% de sa vision périphérique.

Il pourrait atteindre de nouveaux sommets puisque le 20 km était la première de plusieurs épreuves.