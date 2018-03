Jeux paralympiques: Brian McKeever porte-drapeau du Canada

Le fondeur de 38 ans, handicapé par des problèmes de la vue, monopolise la plus haute marche du podium depuis plus de dix ans, n'ayant pas subi la défaite en compétition paralympique depuis 2006.

McKeever, qui mènera une délégation de 55 athlètes et guides à l'intérieur du stade de PyeongChang, s'est dit honoré et emballé par cette distinction qui arrive à point, a-t-il ajouté, puisqu'elle survient à la fin de sa carrière.

McKeever était destiné à éditer une page d'histoire à Vancouver, en 2010, alors qu'il aurait pu devenir le premier athlète de l'histoire à participer aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques la même année. Toutefois, les entraîneurs de l'équipe olympique de ski de fond du Canada ont choisi quatre autres athlètes en vue de l'épreuve de 50 km, et pas McKeever.

Il est néanmoins devenu le premier Canadien à être nommé au sein des équipes olympique et paralympique lors de la même année. Et quelques semaines après les Jeux olympiques de Vancouver, il a fait fi de la déception qui pouvait l'habiter en amassant trois médailles d'or au volet paralympique.

Il y a quatre ans à Sotchi, McKeever a été impliqué dans un accrochage avec un skieur russe près du départ de la course d'un km. Il s'est relevé et avec l'aide de son guide Graham Nishikawa, il a néanmoins remporté la compétition.

McKeever a pris part à ses premières compétitions de ski de fond à l'âge de 13 ans et a participé aux Championnats du monde junior, en 1998. Un an plus tard, à l'âge de 19 ans, il a commencé à perdre la vue et a éventuellement appris qu'il souffrait de la maladie de Stargardt, une forme héréditaire de dégénérescence maculaire dont son père a aussi été victime.