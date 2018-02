JO: Tokyo dévoile ses mascottes, des super-héros aux grands yeux

Le duo «A», qui n'a pas encore de nom, a remporté haut la main les suffrages, récoltant plus de 100 000 votes dans quelque 16 700 écoles primaires du pays, soit plus que les deux autres paires finalistes réunies, selon les résultats dévoilés lors d'une cérémonie officielle.

Motifs en damier bleu pour les Jeux olympiques, rose pour les jeux Paralympiques, et silhouettes élancées, ces «yuru-kyara» (mascottes) sont censées avoir des pouvoirs magiques permettant de «se déplacer instantanément» n'importe où (pour la version olympique), de «parler au vent et aux rochers» et «de déplacer les objets d'un simple regard» (pour la version paralympique).

Et dans un pays soucieux de réserver un accueil parfait à ses visiteurs, «elles sont toutes deux très hospitalières», mêlant «tradition et innovation».

«Les Jeux ont enfin leurs mascottes. Cela représente beaucoup, surtout au Japon», a commenté dans un communiqué Ryohei Miyata, qui préside la commission des mascottes de Tokyo-2020.

Le Japon regorge de ces créatures: elles se comptent par milliers, incarnant des régions, villes, services publics, spécialités locales...

Au pays de Hello Kitty et des Pokémon, même les adultes raffolent de ces peluches géantes, aimant prendre la pose avec elles et se jetant sur les gadgets à leur effigie. Le marché annuel est estimé à quelque 27 milliards $ CAN.