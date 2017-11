Deux autres athlètes russes disqualifiés des Jeux olympiques

Associated Press Moscou

La fédération affirme que la médaillée au relais Yulia Gushchina et la spécialiste du saut en longueur Anna Nazarova ont été prises lorsque leurs échantillons des Jeux olympiques de 2012 ont été réanalysés.

Gushchina avait déjà été dépouillée d'une médaille d'or et de deux médailles d'argent des Jeux olympiques de 2008 et de 2012 parce que ses coéquipières ont été sanctionnées pour des infractions de dopage.

Nazarova s'est classée cinquième au saut en longueur.

Plus de 100 athlètes ont été disqualifiés des Jeux olympiques de 2008 et de 2012 depuis que le Comité international olympique a lancé une vague de réanalyses l'année dernière.

L'athlétisme a été le sport le plus touché, et la Russie est le pays qui totalise le plus de cas de dopage.