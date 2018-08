31 000 km en tandem: leur «plan de retraite»

Avec leur fidèle monture métallique, Hélène Giguère et Normand Pion, de Beloeil, ont parcouru 31 000 km sur deux roues pendant deux ans. Entre Calgary et Ushuaia en Terre de Feu, ils ont planté leur tente ici et là au gré des rencontres et des occasions, transportant un baluchon de 70 kg. De retour au Québec depuis la fin juin, ils s'apprêtent à pédaler à travers la province tout l'été.

Cette fois, c'était du sérieux. Ils ont vendu leur maison de Beloeil, la voiture d'Hélène et la plupart de leurs possessions. Entre les nombreuses visites d'acheteurs potentiels, le couple devait recevoir tous les vaccins (plus de 3000 $ !). « Je m'occupais de vider la maison tout en travaillant à temps plein, et j'apprenais à tenir un blogue. J'ai trouvé les derniers mois avant le départ stressants », confie Hélène. La maison n'a été vendue que 10 jours avant le jour J. Normand, lui, a eu quelques difficultés à quitter ses deux grands enfants. « C'était émotif. Mais avec les réseaux sociaux, on part sans vraiment partir. »

En couple depuis 2008, Hélène Giguère et Normand Pion, de Beloeil, vivent pour pédaler, pour voyager à vélo. Dès qu'ils le peuvent, ils roulent. C'est comme ça depuis leur rencontre. L'idée de partir pendant deux ans a d'abord germé dans la tête de Normand. « C'était mon plan de retraite », dit cet ancien directeur de comptes en financement commercial chez Desjardins. Il a pris sa retraite à 57 ans. Il a aujourd'hui 61 ans. « Il voulait se retirer jeune pour pouvoir profiter le plus longtemps possible de son énergie, de sa forme, pour pouvoir voyager à vélo », dit sa compagne. Opticienne d'ordonnances, elle n'a pas hésité à quitter son emploi pour vivre cette aventure avec lui.

17 PAYS À LEUR RYTHME

Le 16 juillet 2016, le couple a donné ses premiers coups de pédale à Calgary. Quelques bris mécaniques ont compliqué les premières journées, mais pas au point de gâcher leur enthousiasme. Hélène et Normand ont traversé 17 pays. Tout au long de leur périple, ils ont pédalé en moyenne 80 km par jour, autour de trois à cinq jours par semaine.

« On avait tout notre temps, on n'avait aucun billet de retour à date fixe, ça change la dynamique. On a fait les détours qu'on voulait, on acceptait les invitations sans stress. Même le lieu final de notre voyage a été déterminé à la toute fin, dit Normand. On prenait une semaine de vacances tous les deux ou trois mois. C'est le bonheur d'être son propre patron ! »

Le plaisir et les rencontres ont été au coeur de leur aventure.

« Avant, je pensais qu'un voyage, c'était visiter des endroits, des lieux, des monuments. Aujourd'hui, je sais qu'un bon voyage dépend surtout de la qualité des contacts sur place. » - Hélène

Le couple admet que le défi a été difficile, physiquement et mentalement, mais aussi enrichissant. « Le voyage à vélo favorise la confiance en la vie, dit la cycliste. On part le matin sans savoir où l'on dormira le soir. Il nous est arrivé à quelques reprises, quand la nuit tombait, de ne pas avoir d'endroit où coucher. Il y avait toujours quelque chose qui arrivait, quelqu'un qui nous aidait. C'est confrontant au début, ça crée de l'anxiété, mais on s'y fait. »

POURQUOI LE TANDEM ?

Le couple a opté pour le tandem après un premier voyage à vélo en Italie, en 2009. Les deux roulaient alors sur des vélos simples. « Normand devait toujours m'attendre en haut des côtes, j'étais beaucoup moins forte que lui. Le tandem a l'avantage d'équilibrer les forces, on est ensemble toute la journée et on fournit ce qu'on peut comme effort », dit-elle. « On roule plus vite, on finit les journées plus rapidement, moins fatigués, ou on se rend plus loin », ajoute Normand.

Si le cyclotourisme n'est plus une façon inhabituelle de voyager, l'utilisation du tandem comme moyen de transport demeure plus rare. « Partout où nous sommes passés, à partir du Mexique, le tandem a été un objet de curiosité, précise Normand. Ça nous a ouvert des portes. C'est une machine particulière, les gens étaient curieux, venaient nous voir. J'ai souvent fait faire des tours aux enfants en fin de journée. Les parents venaient nous jaser et, de fil en aiguille, on avait une place pour monter notre tente. »

