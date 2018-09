Michael Matthews remporte le Grand Prix cycliste de Montréal

Matthews a complété l'épreuve de 16 tours totalisant 195,2 km en cinq heures, 19 minutes et 27 secondes, répétant ainsi l'exploit de son compatriote Simon Gerrans en 2014. Gerrans a d'ailleurs terminé 92e dimanche.

L'Australien avait grimpé sur la première marche du podium au Grand Prix cycliste de Québec, après avoir terminé deuxième en 2015 et troisième l'an dernier. Vendredi, le cycliste de l'équipe Sunweb s'était aisément imposé devant Greg Van Avermaet (BMC Racing) et Jasper Stuyven (Trek Segafredo).

«Quand j'ai vu Simon Gerrans accomplir cet exploit en 2014, j'ai trouvé ça spécial qu'un Australien parvienne à l'emporter et ça m'a donné le goût de tenter de l'imiter, a évoqué Matthews en conférence de presse d'après-course. Simon est un très grand coureur, et le fait que j'aie pu accomplir cet exploit devant lui - je crois qu'il a dit qu'il s'agissait de sa dernière course de l'UCI World Tour en carrière - ça m'a rendu super heureux.»

Le cycliste de l'équipe Sunweb a remporté le sprint final de groupe à l'arraché, devant l'Italien Sonny Colbrelli (Bahreïn-Merida) et le champion olympique Van Avermaet (BMC Racing). Matthews succède ainsi à l'Italien Diego Ulissi, qui l'avait emporté sur le Mont Royal l'an dernier.

«Sonny semblait très fort, et il a connu toute une course, a reconnu Matthews. J'étais préoccupé de le voir là, avant la dernière ascension, car je savais que ce serait difficile de l'emporter. J'ai donc puisé dans mes réserves pour me créer un coussin, et bien que j'aie perdu quelques roues dans les derniers mètres, je suis super content d'avoir pu me maintenir en tête.»

«Je suis déçu de n'avoir pu combler l'écart dans les 20 derniers mètres, parce que mon équipe a fait un travail incroyable, a ajouté Colbrelli. J'aurais vraiment aimé l'emporter, parce que j'avais de bonnes jambes.»

Guillaume Boivin, d'Israel Cycling Academy, fut de nouveau le meilleur Canadien, en dépit du fait qu'il a subi une fracture du plateau tibial en juin. Le Montréalais, qui s'était révélé le meilleur représentant de l'unifolié à Québec vendredi en vertu de sa 21e place, a récidivé dimanche et fini 19e avec le même temps que Matthews.

«J'avais de bonnes jambes à Québec, et c'était encore le cas aujourd'hui (dimanche) à Montréal, a dit Boivin. De plus, c'est la première fois que j'arrive pour la «gagne» à Montréal, donc je ne me plaindrai pas. Évidemment, à la fin, il m'a manqué un peu de jus pour prendre part au sprint, mais bon, ces deux résultats-là ce week-end vont me donner de la confiance pour le reste de la saison et l'an prochain.»

Boivin a notamment profité du fait que le parcours montréalais a été légèrement modifié par rapport aux années précédentes, ce qui a donné des maux de tête à certains cyclistes. Les organisateurs avaient en effet décidé d'ajouter une côte, entre le secteur de Côte-des-Neiges et celui du Mont-Royal, pour rallonger le parcours d'environ 700 m.

«C'était très différent cette année, a admis Boivin. L'échappée a roulé fort pendant toute la journée, donc pour qu'on reste à cinq ou six minutes d'elle, il fallait rouler fort; ce n'était pas une balade. Et vous avez vu, avec trois tours et demi à faire, quand (l'équipe) Lotto-Soudal a accéléré, certains se sont fait prendre parce que ce n'est pas à cet endroit-là que les hostilités commençaient les autres années.»

Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, a quant à lui fini 102e à 13:40 de Matthews.

Houle, qui joue un rôle de soutien au sein de l'équipe Astana, a roulé pendant une bonne partie de la journée au sein d'un petit groupe de coureurs en tête, en compagnie de ses compatriotes Nigel Ellsay et Adam Roberge, ainsi que du Gallois Owain Doull.

Puis, avec environ trois tours à effectuer, le peloton principal a augmenté la cadence, mené successivement par le vainqueur du GPCM en 2015, Tim Wellens (BMC), les jeunes sensations slovènes Matej Mohoric (TBM) et Jan Polanc (UAE), ainsi que l'Autrichien Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe). Ceux-ci ont toutefois mal joué leurs cartes, ouvrant la porte aux coureurs en embuscade.

En conséquence, l'avance de quatre minutes que Houle et compagnie s'étaient forgée devant le peloton principal avec environ 45 km à franchir s'est mise à fondre comme neige au soleil. Elle n'était plus que de 2:50 à 40 km de l'arrivée, et d'une minute sept kilomètres plus loin. Le groupe a finalement été rejoint avec 28 km à franchir, mettant la table pour le sprint final endiablé. Néanmoins, le Québécois s'est dit satisfait de sa performance.

«Mon plan, c'était de me faufiler dans l'échappée, a mentionné Houle. On a réussi à se forger un bel écart - on a accéléré fort avec quatre ou cinq tours à faire -, mais de toute façon l'objectif c'était uniquement de mettre de la pression sur les autres équipes. Je n'avais pas de super jambes aujourd'hui, j'ai souffert pas mal, mais je suis content d'avoir roulé à l'avant. C'était le fun.»