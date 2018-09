Grand Prix cycliste de Québec: victoire de Michael Matthews

L'Australien Michael Matthews, 27 ans, a remporté le Grand Prix cycliste de Québec, en s'imposant dans un sprint en côte devant les Belges Greg Van Avermaet et Jasper Stuyven, vendredi à Québec.

Matthews (Sunweb) est toujours très à l'aise sur le circuit québécois où il a signé le 32e succès de sa carrière. Il avait pris la 3e place en 2017, et la 2e en 2016.

Le Français Arthur Vichot a pris la 7e place et son compatriote Anthony Roux, champion de France, est 10e.

Matthews succède au Slovaque Peter Sagan, absent cette année, et vainqueur des deux dernières éditions.

« Ce fut une saison en deux temps. J'ai dû abandonner le Tour de France (malade lors de la 5e étape, NDLR) mais aujourd'hui, je sauve mon année ! », a-t-il expliqué.

« C'est une épreuve que j'apprécie. C'est mon 4e podium ici. La première fois sur la plus haute marche ».

Au terme d'une course décousue, la victoire s'est jouée lors d'un sprint entre une trentaine de coureurs.

Le champion olympique Greg Van Avermaet a longtemps cru pouvoir prendre le meilleur.

« Mais Michael était le plus fort, a reconnu le Belge. Il y avait vent de face. J'ai lancé mon sprint aux 200 mètres, la meilleure tactique à mon sens, mais Michael était clairement supérieur ».

Pour le leader de la formation BMC, la frustration est grande. Il s'agit de son 5e podium à Québec après quatre deuxièmes places et une troisième.

« J'espère prendre ma revanche dimanche à Montréal, car je suis très content de ma forme actuelle et donc très confiant », a-t-il dit.

Dans les rues de Québec, les coureurs avaient à affronter un circuit de 12,6 km à répéter 16 fois pour un total de 201,6 km et 2679 mètres de dénivelé positif.

Quatre ascensions rythmaient cette boucle : la côte de la Montagne, la côte de la Potasse, la montée de la Fabrique et la côte des Glacis avant la dernière ligne droite, la Grande Allée, longue d'un kilomètre avec une pente à 4 %.

Cinq coureurs sont partis à l'aventure dès le début de la course : l'Israélien Guy Sagiv (Israel Cycling Academy), le Sud-Africain Nicolas Dougall (Team Dimension Data) et les Canadiens Bruno Langlois (sélection du Canada), Alexander Cataford (sélection du Canada) et Rob Britton (Rally Cycling).

Ils n'ont pas résisté au retour du peloton dans le dernier tour.