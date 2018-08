Le cycliste australien Simon Gerrans prendra sa retraite à la fin de l'année

Simon Gerrans, vainqueur de deux étapes du Tour de France et le seul Australien à avoir remporté deux des classiques d'un jour du cyclisme, a fait savoir qu'il prendra sa retraite à la fin de la saison 2018.

Associated Press Sydney

Gerrans est l'un des sept Australiens à avoir porté le maillot jaune du leader du Tour de France. Il a également remporté des étapes du Giro d'Italie et de la Vuelta espagnole et gagné les courses Milan-San Remo et Liège-Bastogne-Liège, qui figurent parmi les cinq classiques d'une journée du cyclisme, également désignées sous le vocable «les monuments».

Dans une lettre ouverte publiée mardi sur le site Web de son équipe BMW Racing, Gerrans s'est dit prêt à entreprendre une nouvelle carrière.

«Même si je me sens encore performant physiquement, ma passion pour le sport n'était plus ce qu'elle était, a-t-il déclaré. Le cyclisme professionnel est trop difficile pour le pratiquer sans vous engager sans réserve.»

Gerrans, devenu professionnel en 2005, a disputé le Tour de France avec l'équipe BMC cette année. Il termine sa carrière avec 33 victoires, ayant remporté son tour local - le Tour Down Under - quatre fois.

«Quand je repense à ma carrière de coureur, mes meilleurs souvenirs ne sont pas liés à mes victoires lors de grandes classiques ou de grands Tours, mais le bonheur et la joie que mes victoires ont procurés à l'équipe et à mes proches», a déclaré Gerrans.