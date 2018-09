L'ancien joueur de la NBA Kevin Garnett aurait été victime d'une fraude de 77 millions $

Selon le Minneapolis Star Tribune, Garnett accuse le cabinet Welenken et l'un de ses comptables, Michael Wertheim, d'avoir aidé son ancien conseiller financier et gestionnaire de fortune, Charles Banks, à s'enrichir à ses dépens.

«M. Banks a pillé de façon intentionnelle les comptes et biens de M. Garnett pendant plusieurs années, y compris celles durant lesquelles Welenken et M. Wertheim se sont occupés de ses affaires», indique la plainte.

«M. Wertheim savait que M. Banks se servait à coup de dizaines de millions de dollars dans les comptes de M. Garnett et ne faisait rien», poursuit le texte.

Charles Banks a été condamné en 2017 à une peine de prison de quatre ans pour avoir arnaqué de la même manière une autre star de la NBA, l'ancien joueur emblématique de San Antonio, Tim Duncan.

Agé de 42 ans, Garnett a pris sa retraite en 2016 après 21 saisons dans la NBA sous le maillot de Minnesota, Boston et Brooklyn.

Sacré champion de la NBA avec les Celtics de Boston en 2008 et joueur le plus utile de la ligue en 2004, Garnett a amassé, selon le site spécialisé Spotrac, 334 millions $ en salaires et primes au cours de sa carrière.