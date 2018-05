LeBron James récolte 44 points dans le gain des Cavaliers

LeBron James a inscrit 44 points, surpassant Kareem Abdul-Jabbar au sommet des marqueurs en séries pour aider les Cavaliers de Cleveland à égaler la finale de l'Association de l'Est 2-2, en vertu d'un gain de 111-102 devant les Celtics de Boston, lundi soir.

Associated Press CLEVELAND

Propulsés par la foule bruyante, qui ne semblait par en confiance il y a de ça quelques jours à peine, les Cavaliers ont stoppé la remontée des Celtics au quatrième quart et ont nivelé les chances dans cette série au meilleur de trois matchs.

Les Cavs devront cependant gagner au TD Center de Boston, où les Celtics ont signé neuf victoires (9-0) depuis le début des séries.

Le match ultime sera présenté mercredi soir.

Kyle Korver a ajouté 14 points et Tristan Thompson a obtenu 13 points et 12 rebonds pour locaux.

Jaylen Brown a récolté 25 points et cinq joueurs des Celtics ont marqué plus de 10 points, mais la troupe de Boston a accumulé un retard de 19 points en première demie et n'a pas été en mesure de rattraper les puissants Cavaliers.