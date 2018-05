Une saison «gaspillée» pour les Raptors

Les Raptors entament la saison morte dans l'incertitude, ayant de nouveau subi l'embarras d'un balayage aux mains de LeBron James et des Cavaliers.

«C'est une sensation affreuse de réaliser que vous n'êtes plus en mode préparation pour le prochain match, a dit DeRozan. Ça fait neuf ans que je suis dans la NBA, et je ne pense pas avoir été plus démoralisé que maintenant.»

Les attentes étaient hautes, Toronto ayant dominé l'Est avec 59 gains en saison régulière. Une attaque bien modifiée et des réservistes de haute qualité ont fait de Dwane Casey un candidat au titre d'entraîneur de l'année.

Cleveland a taillé tout cela en pièces en quatre matches, ponctuant le triomphe avec une victoire écrasante de 128-93 au Quicken Loans Arena, lundi.

Les Cavaliers ont été les tombeurs des Raptors en 2016 (finale de l'Est), en 2017 (deuxième tour, 4-0) et en 2018 (deuxième tour, par balayage également).

«Le sentiment est très différent parce que cette année, c'était à notre portée de se rendre en finale de la NBA, a dit Lowry. C'était notre but.»

Il a fallu six matches pour éliminer les Wizards et en ronde suivante, la ténacité a brillé par son absence lors des matches 2 et 4.

Casey et le président du club Masai Ujiri n'ont pas rencontré les journalistes mardi. Certains avancent que Casey n'est pas certain de conserver son poste.

Questionné à ce sujet, DeRozan a dit qu'il se tient à l'écart des choix de la direction.

«Il m'a fait confiance et je lui dois beaucoup de mon succès (Casey), a dit DeRozan. Mais mon travail est de toujours revenir plus fort la saison suivante, dit-il. Je ne mets pas le reste en doute. C'est du ressort de la haute direction.»

À propos de la série contre les Cavaliers, Lowry a dit que ce qui a manqué le plus aux Raptors, c'est la robustesse.

«Je pense que nous les avons trop laissés se mettre à l'aise», a-t-il confié.

Lowry et DeRozan, qui vont totaliser plus de 57 M $ en salaires, la saison prochaine, estiment quand même que les bons éléments sont en place. Il y a de bons jeunes joueurs en OG Anunoby, Jakob Poeltl, Delon Wright, Fred VanVleet et Pascal Siakam. La recrue Anunoby a fourni 18 points dans le match numéro 3.

«Ils vont continuer de s'améliorer», a dit Lowry.

Exceptionnels en saison régulière, les réservistes ont été très discrets en séries, mis à part le gain déterminant à Washington.

«Au moment où ça comptait le plus, nous n'avons pas joué comme nous l'avons fait pendant la saison», a reconnu VanVleet, qui est ennuyé à l'épaule droite.

DeRozan a connu une saison de hauts et de bas, lui qui a accepté, en février, de parler de sa lutte contre la dépression. Il a été limité à huit et 13 points dans les deux derniers matches et lundi, une faute majeure lui a valu d'être chassé au troisième quart. Il maintient que le groupe actuel peut accéder à l'étape suivante.

«L'espoir est toujours là, dit-il. Je considère toujours qu'au basket, mais aussi dans la vie, les choses les plus dures à traverser vont faire de vous quelque chose encore plus grand que vous pouvez l'imaginer. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'ai toujours eu comme croyance que plus pénible est la situation, plus fort et plus résistant vous serez dans le futur.»