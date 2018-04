Les Raptors prennent les devants 2-0 dans la série contre les Wizards

DeMar DeRozan a fourni 37 points et les Raptors ont battu les Wizards 130-119, mardi, prenant les devants 2-0 dans la série de premier tour opposant Toronto et Washington.

DeRozan égalait un sommet personnel en séries.

Jonas Valanciunas a récolté 19 points et 14 rebonds pour les Raptors, qui mènent une série 2-0 pour la première fois de leur histoire.

C.J. Miles a fourni 18 points, tandis que Kyle Lowry a obtenu 13 points et 12 passes.

Delon Wright a inscrit 11 points, un de plus que Serge Ibaka. OG Anunoby a obtenu sept points dans les trois premières minutes du match.

John Wall a réussi 29 points pour les Wizards, tandis que Mike Scott en a cumulé 20.

Les équipes classées première et huitième dans l'Est vont s'affronter de nouveau vendredi et dimanche, à Washington. Toronto a mené l'Est avec 59 gains, 16 de plus que les Wizards.

Les Raptors ont été en contrôle dès le départ, terminant le premier quart en avance 44-27.

Un deuxième quart serré a été suivi d'un troisième engagement en faveur des visiteurs (32-24), avant la poussée victorieuse du club torontois. Les Raptors ont pris les devants 125-107 avec une séquence de 10-2.