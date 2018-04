Victoire importante des Raptors contre Boston

Toronto a trois matchs d'avance sur Boston dans la course au premier rang dans l'Est. Les deux clubs ont quatre matchs à disputer en saison régulière.

Le groupe de Dwane Casey va conclure la saison régulière en recevant les Pacers et le Magic, puis en visitant les Pistons et le Heat.

Serge Ibaka et Fred VanVleet ont obtenu 15 points chacun, mercredi.

Kyle Lowry a ajouté 13 points, cinq rebonds et cinq passes. Delon Wright s'est distingué avec huit points, neuf rebonds et huit mentions d'aide.

Samedi et mardi, les Raptors avaient perdu par 11 et six points à Boston et à Cleveland.

Marcus Morris a inscrit 21 points pour les Celtics, battus par quatre points la veille, à Milwaukee.

Les Celtics menaient 20-15 après 12 minutes. Mais avec 1:30 au cadran en première demie, DeRozan a donné les devants 43-29 aux siens avec un tir de trois points.

Toronto a gardé le cap au troisième engagement et avec 5:14 à écouler au match, Ibaka a soulevé la salle comble avec un dunk. Les Raptors menaient 85-70.

Boston a comme derniers rivaux Chicago, Atlanta, Washington et Brooklyn.