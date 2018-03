Steve Nash élu Temple de la renommée du basket

Deux des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA, le Canadien Steve Nash et l'Américain Jason Kidd, font partie de la promotion 2018 du Temple de la renommée du basket basé à Springfield (Massachusetts), dévoilée samedi.

Nash a remporté le trophée du meilleur joueur de la NBA (MVP) à deux reprises, en 2005 et 2006.

Troisième meilleur passeur de l'histoire, il n'a jamais remporté le titre NBA avec les Suns de Phoenix, l'équipe où il a joué l'essentiel de sa carrière (1996-98 et 2004-12). Il a été sélectionné à huit reprises pour le match des étoiles.

Kidd, sélectionné à 10 reprises pour le match des étoiles durant sa carrière entre 1994 et 2013, est le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la NBA et occupe la troisième place du classement historique des interceptions.

Il a remporté le titre NBA en 2011 avec les Mavericks Dallas et a été sacré champion olympique avec les États-Unis en 2000 et 2008.

Outre Kidd, qui a entraîné les Nets de Brooklyn (2013-14) et les Bucks de Milwaukee (2014-18), et Nash qui fait partie à temps partiel de l'encadrement des Warriors de Golden State, Grant Hill et Ray Allen ont aussi été élus.

Hill a joué en NBA de 1994 à 2013, notamment avec les Pistons de Detroit, tandis qu'Allen, vainqueur du titre NBA avec les Celtics Boston (2008) et le Heat de Miami (2013), est le meilleur tireur de trois points de l'histoire.