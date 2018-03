Curry et Irving manqueront quelques semaines d'activité

Deux autres membres de son cinq partant sont également indisponibles: Kevin Durant (fracture costale) et Klay Thompson (fracture d'un pouce).

La vedette des Warriors, grimaçant de douleur et boîtant, a aussitôt regagné le banc, puis les vestiaires.

Le double champion a été blessé involontairement par l'un de ses coéquipiers, JaVale McGee: à la lutte avec un adversaire pour capter un rebond, McGee a été déséquilibré et est retombé lourdement sur le genou de Curry.

Boston sans Irving

Coup dur également pour Boston: son meneur et meilleur marqueur Kyrie Irving sera indisponible entre trois et six semaines après une intervention chirurgicale au genou gauche samedi.

«Kyrie Irving a subi samedi une intervention chirurgicale minime pour retirer un fil dans son genou gauche», ont expliqué les Celtics.

«Le fil avait été placé pour consolider la fracture de la rotule survenue durant la finale NBA 2015 qui causait une irritation du tendon rotulien», a poursuivi l'équipe la plus titrée de l'histoire de la ligue.

Si la procédure a permis d'établir que «la fracture était consolidée» et que «le genou gauche était totalement sain», elle oblige Irving à faire une pause de trois à six semaines, a précisé Boston.

Irving, 26 ans, a manqué les cinq derniers matches de son équipe dans l'espoir de calmer les douleurs au genou gauche qui le gênaient depuis plusieurs semaines.

Les Celtics avaient annoncé vendredi qu'il allait subir une intervention chirurgicale.

Irving, qui a quitté Cleveland pour Boston l'été dernier, tourne à des moyennes de 24,4 points et 5,1 passes décisives par match.

Boston, 2e de la conférence Est (49 v-23 d), est déjà qualifié pour les séries.