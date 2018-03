DeMar DeRozan et les Raptors viennent à bout des Hornets

DeMar DeRozan a récolté 19 points et les Raptors de Toronto ont défait les Hornets de Charlotte 103-98, dimanche soir, au Air Canada Centre.

DeRozan a ajouté huit aides et quatre rebonds alors que Jonas Valanciunas a inscrit 18 points et 13 rebonds. C.J. Miles et Fred VanVleet ont tous les deux obtenu 12 points en tant que joueurs remplaçant.

Cette victoire a permis aux Raptors (45-17) de se donner une avance de deux matchs sur les Celtics de Boston au sommet de l'Association Est. Les Raptors ont balayé la série de quatre rencontres contre les Hornets cette saison.

Kemba Walker a amassé 27 points, six rebonds et quatre assistances pour les Hornets (28-36), qui ont perdu leurs trois dernières parties. Frank Kaminsky III a inscrit 15 points et quatre rebonds alors que Jeremy Lamb a récolté 16 points.

Les Hornets ont amorcé la soirée de dimanche au 10e rang de l'Est, à cinq parties du Heat de Miami et de la huitième et dernière position donnant accès aux séries.