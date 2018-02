Une cinquième victoire de suite pour les Raptors

DeMar DeRozan a récolté 25 points et huit aides, C.J Miles a obtenu 24 points et les Raptors de Toronto ont défait les Hornets de Charlotte 123-103, dimanche.

Associated Press Charlotte

Six joueurs des Raptors ont marqué plus de 10 points. La formation torontoise a signé une cinquième victoire consécutive et présente un dossier de 39-16.

Jonas Valanciunas a ajouté 21 points et neuf rebonds.

L'entraîneur-chef des Raptors, Dwayne Casey, a mis la main sur sa 300e victoire à la barre de l'équipe.

Kemba Walker a mené l'attaque des Hornets avec 23 points et neuf aides, alors que l'équipe a encaissé une quatrième défaite d'affilée. Dwight Howard a ajouté 17 points et 13 rebonds pour les locaux.

Les Raptors se sont rapidement distancés dès le troisième quart, en imposant une séquence de 18-2 à leurs adversaires. Valanciunas a inscrit 10 points lors de cette séquence et les Hornets ont capitalisé qu'une seule fois en 12 tentatives.

La troupe de Casey a dominé le troisième quart 28-19. Valanciunas a récolté 12 points et quatre rebonds, tandis que DeRozan a lui cumulé 10 points et six aides au cours de ce quart.