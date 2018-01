Les Bucks de Milwaukee congédient Jason Kidd

Les Bucks de Milwaukee ont congédié l'entraîneur-chef Jason Kidd après une glissade de mi-saison qui place pour l'instant l'équipe au huitième rang dans l'Est.

Genaro C. Armas Associated Press Milwaukee

Son adjoint Joe Prunty devait le remplacer pour le match de lundi, contre les Suns de Phoenix.

Il s'agit d'une fin de parcours surprenante pour les plus de trois saisons de Kidd à Milwaukee, alors que les Bucks ont atteint les éliminatoires en deux occasions. Sous ses ordres, Giannis Antetokounmpo s'est transformé en joueur étoile et les Bucks étaient considérés comme une équipe émergente dans l'Est en début de saison.

Mais l'équipe a perdu quatre de ses cinq derniers duels avant lundi et a commis plusieurs fautes défensives.

Pour le directeur général Jon Horst, une «nouvelle approche et un changement de leadership sont nécessaires afin que notre équipe talentueuse poursuive sa route vers le prochain niveau».