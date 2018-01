Les Raptors sans pitié face aux Bucks

Serge Ibaka a récolté 21 points, dont 13 au premier quart.

DeMar DeRozan et Jonas Valanciunas ont ajouté 20 points chacun pour les Raptors, qui méritaient un quatrième gain d'affilée.

Valanciunas a réussi tous ses points au troisième quart. Il a également fourni 13 rebonds pendant le match.

Kyle Lowry a inscrit 15 points, incluant quatre tirs de trois points. Le réserviste Delon Wright a mis l'épaule à la roue avec une douzaine de points.

On s'attendait à un match plus serré vu le dénouement in extremis du 1er janvier. Les Raptors ont amorcé 2018 en battant Milwaukee 131-127 en prolongation, au Air Canada Centre.

Giannis Antetokounmpo a récolté 24 points pour les Bucks, qui ont une fiche de 8-12 contre les équipes de l'Est.

Les visiteurs menaient 61-59 après 24 minutes, avant un troisième quart où ils ont dominé 43-19. Un tir de trois points de DeRozan a porté le coussin à 82-69, après quoi les Raptors n'ont plus été menacés.

La troupe de Dwane Casey se dirige vers Brooklyn pour y affronter les Nets, lundi soir.