DeMar DeRozan en force, les Raptors défont les Kings 102-87

DeMar DeRozan a marqué 13 de ses 25 points au troisième quart et les Raptors de Toronto ont défait les Kings de Sacramento 102-87, dimanche, pour remporter une sixième victoire de suite.

Kyle Lowry a ajouté 15 points, 12 rebonds et six aides. Serge Ibaka a récolté 20 points et C.J. Miles en a obtenu 11 pour les Raptors, qui ont gagné à Sacramento pour une première fois depuis 2014.

Les Raptors menaient par 15 points en première demie, mais ils n'ont pas été capables de se débarrasser des Kings jusqu'à ce que DeRozan se rende régulièrement à la ligne des lancers francs, au troisième quart. Il a également réussi deux paniers dans les dernières minutes du quatrième quart après que les Kings eurent réduit l'écart à 90-83.

DeRozan a réussi neuf de ses 15 tirs et sept de ses 11 tentatives de la ligne des lancers francs. Il a dépassé le plateau des 12 000 points en carrière.

Zach Randolph a inscrit 19 points et 11 rebonds pour les Kings. Buddy Hield a ajouté 17 points.