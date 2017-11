DeRozan mène les Raptors à la victoire contre les Wizards

Le joueur vedette des Raptors de Toronto a inscrit 33 points pour mener son équipe vers une victoire de 100-91 contre les Wizards, dimanche, vengeant ainsi un revers contre leurs rivaux de l'Association Est.

C.J. Miles a ajouté 12 points tandis que Kyle Lowry et Fred VanVleet ont complété la rencontre avec 10 points chacun pour les Raptors (11-5), qui ont remporté leurs quatre dernières parties.

Bradley Beal a marqué 27 points pour les Wizards (9-7), qui étaient privés des services de leur meneur étoile John Wall.

L'avance a changé d'équipe pas moins de 17 fois au cours de cet affrontement et aucune formation n'a mené par plus de huit points lors des trois premiers quarts.

En avance 79-76, DeRozan et les Raptors se sont distancés au quatrième quart. Miles a réussi un jeu de quatre points pour procurer une avance de six points aux Raptors, lors du quatrième quart. Deux minutes plus tard, l'avance était de neuf points à la suite d'un panier de Pascal Siakam.

Les Wizards se sont approchés à cinq points, mais VanVleet a réussi un panier de trois points avec 1:15 à jouer. DeRozan a ajouté un dunk pour mettre le match hors de portée.

Les Raptors avaient perdu 107-96 aux mains des Wizards, le 5 novembre, au Air Canada Centre. L'entraîneur-chef des Torontois, Dwane Casey, avait alors critiqué certains partants.