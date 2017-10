Cavaliers: Dwyane Wade devient un réserviste à sa demande

Wade a connu des matches de huit, quatre et cinq points, pour une moyenne de 5,7 points par rencontre.

Le garde de 35 ans estime que la meilleure chose pour les Cavaliers est de l'utiliser comme réserviste, au profit de J.R. Smith.

L'entraîneur Tyronn Lue a salué un geste «majeur». Il a louangé un «futur membre du Panthéon et un gagnant de trois championnats» pour l'avoir approché au sujet de ce qui serait le mieux pour le club.

Les Cavaliers (2-1) vont disputer leur prochain match mardi à domicile, contre Chicago. Wade jouait avec les Bulls la saison dernière.

Les Cavaliers ont aussi fait savoir que Derrick Rose va rater deux matches de plus à cause d'une entorse à la cheville gauche subie vendredi, à Milwaukee. Il a connu des matchs de 14 et 12 points avant de devoir rester à l'écart samedi, contre le Magic. Il sera absent contre les Bulls et à Brooklyn, mardi et mercredi.