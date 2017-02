NBA: Roy Hibbert quitte Charlotte pour Milwaukee

Hibbert, dont la carrière a périclité depuis qu'il a quitté les Pacers d'Indiana en 2015, va découvrir à 30 ans sa troisième équipe en moins d'un an et demi, après les Lakers de Los Angeles (2015-2016) et Charlotte.

Il a perdu sa place au sein de la rotation des Hornets et affiche des moyennes de 5,2 points et 3,6 rebonds par match, les plus basses de sa carrière.

Charlotte a également cédé Spencer Hawes et a reçu en échange Miles Plumlee qui a peu joué depuis le début de la saison.

Charlotte, qui a perdu ses six derniers matches, a rétrogradé à la 8e place de la conférence Est (23 victoires et 27 défaites), tandis que Milwaukee est 10e (21 victoires et 27 défaites).

