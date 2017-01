NBA: Russell Westbrook au Match des étoiles, sans surprise

Westbrook fait figure de favori pour le titre de joueur de la saison (MVP) après avoir réussi 23 «triples doubles» (trois catégories de statistiques à dix ou plus) en 46 matches.

Mais il n'avait pas été retenu dans les cinq partants, à la surprise générale.

Les entraîneurs de la NBA ont également sélectionné pour l'équipe de la conférence Ouest Klay Thompson et Draymond Green (Warriors de Golden State), DeMarcus Cousins (Kings de Sacramento), Marc Gasol (Grizzlies de Memphis), DeAndre Jordan (Clippers de Los Angeles) et Gordon Hayward (Jazz d'Utah).

Pour l'équipe de la conférence Est, les remplaçants sont Isaiah Thomas (Celtics de Boston), John Wall (Wizards de Washington), Kevin Love (Cavaliers de Cleveland), Kyle Lowry (Raptors de Toronto), Paul George (Pacers d'Indiana), Kemba Walker (Hornets de Charlotte) et Paul Millsap (Hawks d'Atlanta).

Les dix titulaires du Match des étoiles ont été sélectionnés lors d'un consultation du public, des joueurs et des entraîneurs: toutes les vedettes actuelles de la NBA sont présentes à l'exception de Carmelo Anthony (Knicks de New York) et Dwayne Wade (Bulls de Chicago). Ce dernier a participé aux 12 dernières éditions du Match des étoiles.

Les partants de la conférence Ouest seront composés de deux joueurs de Golden State, Stephen Curry et Kevin Durant, de James Harden (Rockets de Houston), d'Anthony Davis (Pelicans de La Nouvelle-Orléans) et de Kawhi Leonard (Spurs de San Antonio).

Dans la conférence Est est, LeBron James (Cleveland) sera partant, avec à ses côtés son coéquipier Kyrie Irving, DeMar DeRozan (Toronto), Jimmy Butler (Bulls de Chicago) et Giannis Antetokounmpo (Bucks de Milwaukee).