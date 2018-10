L'entraîneur Desai Williams suspendu à vie

L'incident serait survenu en 2010 et a mené à une plainte contre Williams de la part « d'anciens athlètes adultes », a indiqué Athlétisme Canada, mercredi, dans un communiqué.

Athlétisme Canada a indiqué qu'une enquête a conclu que Williams « a eu un comportement qui enfreignait la Politique de conduite des membres d'Athlétisme Canada en abusant du déséquilibre de pouvoir inhérent à son poste d'entraîneur ».

Williams est donc banni de toute participation ou de toute présence à toute compétition ou activité organisée ou sanctionnée par Athlétisme Canada ou par l'un de ses membres.

« La grande priorité d'Athlétisme Canada est de créer et de maintenir un environnement sportif sain, sûr et sécuritaire pour ses athlètes, ses entraîneurs, ses officiels, ses bénévoles et ses employés, est-il écrit dans le communiqué. Tout type de harcèlement est incompatible avec cet environnement et strictement interdit. »

Âgé de 59 ans, Williams a gagné le bronze au relais avec l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de 1984.

Il était de la finale au 100 mètres en 1988, quand Ben Johnson a gagné, avant de perdre sa médaille d'or à la suite d'un test antidopage positif.

Williams était entraîneur dans la région de Toronto jusqu'à son congédiement par Athlétisme Canada, en 2015.

Il a également déjà été à l'emploi des Argonauts de Toronto, dans la Ligue canadienne de football, comme entraîneur du conditionnement physique et musculation.