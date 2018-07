Tokyo 2020: les retards n'auront aucun impact

Associated Press TOKYO

Le gouvernement métropolitain de Tokyo (TMG) a annoncé le mois dernier que la construction du centre aquatique olympique et le canal de la forêt de la mer sera retardée de deux mois.

Cela a donné lieu à des reportages dans les médias selon lesquels les organisateurs devraient remanier les horaires des événements tests.

« Un récent reportage dans les médias est en train de semer la confusion au sujet du calendrier des essais de Tokyo 2020 », a déclaré le porte-parole de Tokyo 2020, Masa Takaya.

« Malgré l'annonce du gouvernement métropolitain de Tokyo le mois dernier que la construction du centre aquatique olympique et du canal de la forêt de la mer sera retardée de deux mois, le TMG et Tokyo 2020 peuvent confirmer que le calendrier de construction n'aura aucun impact sur les préparatifs des Jeux ou les épreuves tests. »

Takaya a précisé que le canal de la forêt de la mer, qui accueillera les épreuves d'aviron, sera achevé en mai 2019, ce qui permettra de réaliser la compétition test en août comme prévu.

Le Centre aquatique olympique, site de la natation et du plongeon, devrait être achevé en février 2020. Tokyo 2020, le TMG et les fédérations travaillent à organiser les épreuves tests pour les sports aquatiques en avril ou plus tard, sans aucun impact sur les préparatifs en vue des Jeux.

« Dans l'ensemble, Tokyo 2020 est sur la bonne voie pour livrer les Jeux dans deux ans, a déclaré Takaya. Notre récent rapport à la commission exécutive du CIO a été bien accueilli et le CIO a reconnu que les préparatifs de Tokyo se déroulent en mettant l'emphase sur la gestion et la qualité des projets. »

Les Jeux olympiques de 2020 se dérouleront du 24 juillet au 9 août.