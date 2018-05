Andre De Grasse finit sixième au 200 m en Ligue de diamant à Doha

De Grasse, de Markham, en Ontario, a franchi la distance en 20,46 secondes, loin derrière l'éventuel vainqueur, l'Américain Noah Lyles en 19,83. Aaron Brown, de Toronto, a fini quatrième en 20,18. De Grasse, le médaillé d'argent sur la distance aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro en 2016, tente de retrouver la forme après avoir subi une importante blessure aux Championnats du monde d'athlétisme l'an dernier.

En saut à la perche, Alysha Newman, de London, en Ontario, a abouti en septième place. Newman était à l'oeuvre moins de 24 heures après avoir réalisé que ses perches s'étaient brisées pendant le vol vers Doha.

D'autre part, la tentative de Caster Semenya de réaliser un doublé en Ligue de diamant a bien commencé puisqu'elle a remporté le 1500 m - en établissant au passager un record sud-africain.

Semenya, la double championne olympique et triple championne du monde sur 800 m, a devancé sa plus proche poursuivante par plus d'une seconde, en 3:59,92.

La Kenyane Nelly Jepkosgei a pris le deuxième rang, devant l'Éthiopienne Habitam Alemu.

Semenya s'est présentée à Doha après avoir remporté le 800 et le 1500 m aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast le mois dernier, et elle entamera la défense de son titre de la Ligue de diamant sur 800 m à Eugene, en Oregon, le 26 mai.

Le spécialiste du saut en hauteur Mutaz Essa Barshim, champion du monde et athlète de l'année de l'IAAF en 2017, a triomphé avec un saut de 2,36 m, avant d'en réussir un de 2,40 m à sa première tentative. Le Qatari, qui fut invaincu en 11 compétitions l'an dernier, a éventuellement échoué à 2,42 m, à seulement trois centimètres du record du monde.

Un autre favori local, Abderrahman Samba, a enlevé les honneurs du 400 m haies devant l'Américain Bershawn Jackson. Le chrono de 47,57 secondes de Samba a retranché plus d'une seconde à celui de Jackson, établissant du même coup un record de la Ligue de diamant.

L'Allemagne a aussi balayé le podium au javelot masculin. Le champion olympique Thomas Rohler a défendu avec succès son titre à Doha avec un lancer de 91,78 m. Johannes Vetter a terminé deuxième, devant Andreas Hofmann.

Le Kenya a lui aussi balayé le podium au 800 m masculin, étant mené par Emmanuel Kipkurui Korir (1:45,21).

Au 100 m féminin, l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou a gagné en 10,85 secondes. La Nigériane Blessing Okagbare-Ighoteguonor a obtenu l'argent en 11,90 secondes, devant la championne olympique Elaine Thompson.

Parmi les autres vainqueurs du jour se trouvent l'Américaine Sandi Morris (saut à la perche, 4,84 m), la Croate Sandra Perkovic au lancer du disque (71,38 m), le Cubain Pedro Pablo Pichardo en triple saut (17,95 m) et le Bahreïnien Steven Gardiner au 400 m (43,87).

La prochaine escale de la Ligue de diamant se déroulera à Shanghai le 12 mai.

- Avec Associated Press