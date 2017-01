«Trump fait de moi un étranger», fulmine Mo Farah

Mo Farah est quadruple champion olympique 5000 m et 10 000 m, médailles acquises en 2012 et 2016.

« Le 1er janvier de cette année, Sa Majesté la reine m'a élevé au rang de Chevalier. Ce 27 janvier, il semble que le président Donald Trump ait fait de moi un étranger », écrit le double champion olympique sur sa page Facebook.

« Je suis un citoyen britannique qui vit aux États-Unis depuis six ans - je travaille dur [...], paie mes impôts et élève quatre enfants dans un pays qu'ils considèrent être le leur. Désormais, on dit à moi et à beaucoup d'autres que nous ne sommes plus les bienvenus », fustige l'athlète, inquiet de ne pas pouvoir être autorisé à retourner aux États-Unis depuis l'Éthiopie, où il s'entraîne actuellement.

« Je vais devoir dire à mes enfants que papa ne va peut-être pas pouvoir rentrer à la maison, c'est très troublant », poursuit le Britannique d'origine somalienne.