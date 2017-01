Jeremy Lin aggrave sa blessure

«Dans son travail de rééducation, Jeremy a aggravé sa blessure. Il va continuer à travailler, sans précipiter les choses cette fois-ci, afin de guérir complètement, et il sera absent de trois à cinq semaines», a déclaré le directeur général des Nets, Sean Marks, dans un communiqué.

Lin, blessé le 2 novembre, avait manqué 17 matches en novembre et décembre avant de revenir à la compétition le 12 décembre. Mais il s'était de nouveau blessé deux semaines plus tard et n'est plus réapparu sur les parquets depuis.

Le joueur-vedette des Nets, 28 ans, recruté l'été dernier pour trois ans et 38,3 millions, n'a joué en tout et pour tout que 12 des 43 matches de son équipe cette saison, pour une moyenne par rencontre de 13,9 points, 5,8 passes décisives et 3,3 rebonds.

Les Nets ont la pire fiche de la NBA cette saison, avec 34 défaites pour seulement 9 victoires.